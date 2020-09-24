نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تسجل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الخميس، 552 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، ارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 101851 حالة.

ورصدت وزارة الصحة الكويتية، حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 592 حالة.

وشهدت الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

ورصدت وزارة الصحة الكويتية، حالتي وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 590 حالة.

وقد سجلت وزارة الصحة في الكويت، 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 99.049 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل إجمالي المتوفين إلى 581 حالة كما تم تسجيل 722 حالة شفاء جديدة.