الرئيس التونسي: الخلافات تحد من فاعلية مجلس الأمن.. والعالم سيواجه أزمة مالية

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من أن الاستقطابات السياسية تحد من فاعلية مجلس الأمن في معالجة الأزمات.
وقال سعيد، في خطاب عبر الإنترنت أمام مجلس الأمن، إن "من المرجح أن يواجه العالم أزمة مالية ستعصف باقتصاديات الدول وتدفع الملايين نحو الفقر والبطالة".
وأضاف سعيد أن "تداعيات فيروس كورونا من المتوقع أن تكون الأسوأ منذ القرن الماضي".
ونبه سعيد إلى أن "العالم يواجه تهديدات على غرار الأوبئة والكوارث الطبيعية وتغير المناخ والجرائم السيبرانية"
ودعا سعيد المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقارة الإفريقية ومساعدتها على إعادة هيكلة ديونها.
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