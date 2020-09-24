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السعودية تعلن تسجيل 498 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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السعودية تعلن تسجيل 498 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
السعودية تعلن تسجيل 498 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس  عن تسجيل 498إصابة جديدة بفيروس   المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وأوضحت الصحة السعودية في تقريرها اليوم ان إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع ل   331.857. 

كما أوضحت الصحة السعودية تسجيل ٣٠ حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة الي 4599. 

وبينت الصحة السعودية أنه تم أيضا تسجيل 1007 حالة تعافي 

ليرتفع إجمالي  حالات التعافي 314.793 منذ بداية أزمة كورونا في السعودية. 

وذكرت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12.465 منها 1090 حالة حرجة في العناية المركزة.

والمح الصحة السعودية الي ان  مدينة جدة تصدرت القائمة في عدد حالات الإصابة بـ53 حالة تلتها الهفوف 50 حالة، ثم مكة المكرمة بـ 46 حالة.

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