بعد تسجيل أعلى حصيلة منذ يوليو.. بوتين: المعركة لم تنته بعد ولا نرغب في فرض القيود

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، لم تنته بعد، ويجب إيلاء اهتمام خاص للفئات الاجتماعية المعرضة لخطر العدوى بين السكان.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال بوتين، في لقاء عبر الفيديو اليوم مع حكام الكيانات الروسية الذين تم انتخابهم مؤخرا، إنه لا يرغب في العودة إلى الإجراءات التقييدية، التي فرضت في ربيع هذا العام لمكافحة كورونا.

وشدد الرئيس الروسي، على "ضرورة إبقاء الوضع مع فيروس كورونا في روسيا تحت السيطرة، لأننا لا نرغب في العودة إلى التدابير التقييدية".

وأشار بوتين، إلى أن الوضع الوبائي في روسيا أفضل منه في عدد من البلدان، حيث يتم فرض قيود صارمة مرة أخرى؛ مؤكدا على "ضرورة زيادة الاختبارات، ومراعاة المتطلبات الوقائية الحالية غير المرهقة، وإجراء حوار مع المواطنين".

وأشار الرئيس الروسي إلى تجارب دول أخرى في مواجهة فيروس كورونا، وقال بوتين، إنه "يتم في بعض البلدان، فرض قيود صارمة مرة أخرى، ويتم إغلاق الإنتاج وفرض غير ذلك من القيود. لدينا بالفعل وضع أفضل، لكنه أفضل فقط لأننا نتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. ولكن إذا استرخى المرء من جديد، فقد يتغير الوضع بشكل جذري".

وسجلت روسيا اليوم الخميس 6595 إصابة و149 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبذلك، إجمالي عدد الحالات التي أصيب بفيروس كورونا مليونا و128836 حالة، منها 19948 وفاة.

وتعتبر حصيلة الإصابات اليومية هذه الأعلى منذ 12 يوليو.