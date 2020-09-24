بأقل من 500 إصابة.. السعودية تسجل انخفاضا ملحوظا في عدد حالات كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، سجلت وزارة الصحة، اليوم، الخميس، 498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 331857 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1007 حالات تعاف جديدة من الفيروس ليصبح بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 314793 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4599 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغت 12465 والحالات الحرجة 1090 حالة.