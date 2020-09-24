بعد تعليق الأزهر.. بلاغ يطالب بمحاكمة أصالة بسبب "أغنية"

بعد تعرضها لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة السورية أصالة نصري، على خلفية استخدامها لكلمات من حديث نبوي في أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "رفقا".

وفي حديث لصحيفة "الوطن" المصرية، قال صبري إن قراره التقدم ببلاغ ضد أصالة جاء لأن استخدام كلمات حديث نبوي في أغنية يعد "جريمة ازدراء أديان ويعاقب عليه بموجب نص المادة 98 من قانون العقوبات".

وطلب صبري من النائب العام إدراج اسم أصالة على قوائم الممنوعين من السفر، وإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وفي بلاغه، قال صبري: "أصدرت المبلغ ضدها ألبوما غنائيا حديثا يحتوي على أغنية معنونة باسم رفقا وجاءت كلمات هذه الأغنية اقتباسا من حديث نبوي شريف مما دعا الأزهر الشريف لإصدار بيان".

وكان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف قد طلب عدم الاستماع أو الترويج لأية أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا مثل هذا الاقتباس من الأحاديث ليصبح جزءا من أغنية، غير جائز.