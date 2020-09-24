في 24 ساعة.. العراق يسجل نحو 4500 إصابة جديدة بـ كورونا

سجّل العراق اليوم، الخميس، عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت الصحة العراقية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 8799 وفاة.
وأشارت الوزارة العراقي إلى أن إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 بلغ 268761 ، بعدما تماثل للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية و3773 مصابا بالفيروس.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تم فحص (20581) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (2141885 )".
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