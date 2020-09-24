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واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب

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واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب

واشنطن تفتح النار على طهران.. وتتوعد بعواقب

اتهم وكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، الخميس، إيران وميليشياتها التي تنتشر في العديد من بلدان الشرق الأوسط، بنشر الفساد والإرهاب في المنطقة كلها. 

وقال هيل، إن حزب الله في لبنان يرعى الفساد، ويضحي بمصالح الشعب في مقابل جمع الأسلحة، وتنفيذ نشاطاته إقليميا، وأن إيران كانت تزوّد حزب الله بنحو مليار دولار سنويا، وزعيمه حسن نصر الله دعا علنا لتبرعات تساعد على سد العجز، خلال جلسة أقامتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لمناقشة سياسات الشرق الأوسط.

ومن جانبه، قال موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون إيران وفنزويلا، في مجلس الشيوخ، إليوت أبرامز: "العقوبات الأميركية على طهران جعلتها تعيش أزمة لم تعرفها من قبل وقد حدّت من نشاطها الإرهابي".

وأكد أبرامز أن إدارة ترامب ستفرض اليوم عقوبات على النظام القضائي الإيراني "الذي يقتل بوحشية مواطنيه"، على حد تعبيره.

وحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية، جيم ريتش، إيران من نتائج قاسية شبيهة بتصفية قاسم سليماني، إذا ما أقدمت على التعرض لمواطنين أميركيين.

لبنان والعراق

وعن لبنان، قال السفير ديفيد هيل: "دعمنا للجيش اللبناني يوفر له قدرات عالية وهو يأتي ضمن استراتيجيتنا لمواجهة إرهاب حزب الله".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريتش من جانبه: "نظام الفساد في لبنان وفّر لإيران نفوذا وأشك في إمكان تشكيل حكومة".

وبشأن العراق، أشار هيل إلى أن التواجد الأميركي العسكري في العراق، هو لمواجهة نفوذ إيران إضافة الى مهمة القضاء على داعش.

كما أكد السيناتور الديموقراطي بين كاردن أن هناك إجماع من كلا الحزبين في مجلس الشيوخ لعزل إيران وممارسة ضغوطات أكبر عليها.

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