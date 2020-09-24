قبل موقعة الأهلي المصري.. الوداد المغربي "يتسلح" بنجل زيدان

نقلت وسائل إعلام أوروبية عن النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس القول إن إنزو زيدان نجل مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان انضم إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي الذي يتأهب لمواجهة الأهلي المصري.

وقال روبرتو كارلوس، وكيل أعمال إنزو زيدان في مقطع فيديو قصير تم بثه عبر بعض المواقع المغربية وهو يتحدث عن انتقال وشيك للاعب الشاب لصفوف بطل المغرب.

وفي الشريط المصور، قال كارلوس: "أهلا الرئيس الناصيري أتحدث لك وآمل أن تنتهي صفقة ضم إنزو زيدان، لأن فريق الوداد كبير في الدار البيضاء، يحيا الوداد".

وأفادت تقارير مغربية، الخميس، بقرب اتمام واحدة من أهم الصفقات لتدعيم فريق الوداد، بضم لاعب الوسط الفرنسي الشاب إنزو زيدان.

وكانت أخر محطة احترافية في مسيرة إنزو زيدان في صفوف نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، لكنه قرر الرحيل عن النادي، بعدما فشل في الصعود إلى الليغا في الموسم الجاري.

وخاض نجل زيدان رحلة احترافية مع عدد من الأندية، بداية من فريق الشباب بريال مدريد ومنه انتقل إلى ألافيس الإسباني، ثم رحل من جديد إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي، ولعب لفترة مع المصري محمود عبد المنعم كهربا، الجناح المهاجم للنادي الأهلي في الوقت الحالي، قبل أن ينتقل منه إلى ألميريا.

ويستعد فريق الوداد البيضاوي لمواجهة الأهلي المصري ذهاباً وإياباً في الشهر المقبل، ضمن المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.