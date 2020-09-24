زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يرد على تصريحات ترامب بشأن انتقال السلطة

وحسبما أفادت قناة "العربية" غرّد ماكونيل، القريب من ترامب، بأن "الفائز فى انتخابات 3 نوفمبر سينصّب فى 20 يناير".
وشدد على أنه "سيكون هناك انتقال مرن كما هى الحال كل أربع سنوات منذ 1792"، فى إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الثانية فى التاريخ الأمريكى.
وكان ترامب رفض، الأربعاء، التعهد بنقل سلمى للسلطة فى حال هزيمته فى الانتخابات.
وقال فى مؤتمر صحافى فى البيت الأبيض: "يجب أن نرى ما سيحصل".
وأتى كلامه ردا على صحافى سأله عما إذا كان يتعهد الالتزام بأبسط قواعد الديمقراطية فى الولايات المتحدة وهى النقل السلمى للسلطة حين يتغير الرئيس.
من جهته، شكك المرشح الديمقراطى للرئاسة جو بايدن فى رفض الرئيس ترامب الالتزام بالانتقال السلمى للسلطة يوم الأربعاء.
وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس خلال مؤتمره الصحافى، قال بايدن للصحافيين "فى أى بلد نحن؟. أنا مضطرب. قلت فى أى بلد نحن؟ انظر إنه يقول أكثر الأشياء اللاعقلانية. لا أعرف ماذا أقول".
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