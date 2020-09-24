10 دول أوروبية تعلن بدء المرحلة الثانية من جائحة كورونا

وكانت الدول التى أعلنت دخول المرحلة الثانية من جائحة كورونا هى: بلجيكا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.

وأكد الاتحاد الأوروبى، أن وضع فيروس كورونا مقلق فى 7 دول بالقارة من بينها إسبانيا، داعيا الدول الأعضاء إلى تشديد الإجراءات لمواجهة مخاطر موجة ثانية من تفشى الفيروس المستجد.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس، خلال مؤتمر صحفى، إنه "على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة"، مضيفة "قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذى شهدناه فى الربيع الماضى".