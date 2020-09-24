متظاهرون في تايلاند ينظمون احتجاجات غير مسبوقة ضد الملكية 

خرج الآلاف من سكان تايلاند اليوم الخميس في مسيرات بمدن البلاد، رفعوا فيها شعارات غير مسبوقة انتقدت النظام الملكي.
وانتقد المحتجون تأجيل البرلمان قرار التصويت على إصلاحات دستورية وقالت وسائل الإعلام إن المظاهرات هي الأكبر منذ سنة 2014 في تحد صريح للملكية، وذلك لعرضها مطالب منها الدعوة إلى إصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد ماها فاجيرالونكورن.
وكان قادة الاحتجاج أعلنوا الأسبوع الماضي أن جهودهم تكللت بالنجاح إثر تسليمهم خطابا يتضمن مطالبهم للشرطة.
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