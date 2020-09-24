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واشنطن: السعودية حليف رئيسي لنا تحمي قواتنا من هجمات الحوثيين

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واشنطن: السعودية حليف رئيسي لنا تحمي قواتنا من هجمات الحوثيين

واشنطن: السعودية حليف رئيسي لنا تحمي قواتنا من هجمات الحوثيين

أعلنت الخارجية الأمريكية أمام الكونجرس عن أن حليف رئيسي لواشنطن، واصفة التعاون معها بأنه يحمي القوات الأمريكية من الحوثيين المدعومين من إيران، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لجهود المملكة لإحلال السلم في اليمن.

كما دعت الخارجية الأمريكية إلى "إطلاق حوار استراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط".

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وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية في جلسة استماع أمام الكونجرس، أن البلاد ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وأضافت أن "الحشد الشعبي المدعوم من إيران يقف عائقا أمام استقرار العراق". وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن "العراق قادر على تقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية خلال 60 يوما".

وأعلنت واشنطن أنها "تستثني العراق من العقوبات على إيران لمدة 60 يوما لتسديد مستحقات كهرباء".

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