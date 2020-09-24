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لافروف: هناك دول تستغل أزمة "كورونا" في تعزيز مصالحها وتسوية حسابات مع منافسيها

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لافروف: هناك دول تستغل أزمة "كورونا" في تعزيز مصالحها وتسوية حسابات مع منافسيها

لافروف: هناك دول تستغل أزمة "كورونا" في تعزيز مصالحها وتسوية حسابات مع منافسيها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن بعض الدول تحاول استخدام أزمة تفشي وباء فيروس "" لتصفية الحسابات مع الحكومات غير المرغوب فيها والمنافسين الجيوسياسيين.

وأضاف لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ملف (الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.. الحوكمة العالمية بعد كوفيد -19)، أن "هناك محاولات تقوم بها بعض الدول من أجل استخدام الوضع الحالي في تعزيز مصالحها لتسوية الحسابات مع الحكومات غير المرغوب فيها أو المنافسين الجيوسياسيين". 

كما أشار لافروف، حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن الاستمرار في ممارسة تطبيق العقوبات أحادية الجانب غير المشروعة يقوض من مصداقية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي. 

وأكد أن الجانب الروسي حث مرارًا وتكرارًا على رفع القيود التي تؤثر بشكل كبير على الفئات المهمشة من السكان وتحد من حصولهم على المستلزمات الغذائية والطبية خاصة في ظل أزمة الوباء. 

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