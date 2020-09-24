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"في خطوة جريئة".. أوباما ينشر رقم هاتفه على فيسبوك

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"في خطوة جريئة".. أوباما ينشر رقم هاتفه على فيسبوك

"في خطوة جريئة".. أوباما ينشر رقم هاتفه على فيسبوك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في خطوة جريئة".. أوباما ينشر رقم هاتفه على فيسبوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اختبار شكل جديد للتواصل مع المواطنين، ونشر رقم هاتفه على صفحته في" فيسبوك"، ودعا إلى كتابة رسائل SMS له.

وذكر الرئيس الأمريكي السابق أنه يرغب بهذا الشكل معرفة مزاج المواطنين قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال أوباما: "حسنا، لنجرب شيئا جديدا. إذا كنت في الولايات المتحدة، فارسل لي رسالة نصية على رقم الهاتف 773-365-9687، أريد أن أعرف كيف تسير الأمور، وما هو رأيكم وكيف تخططون للتصويت هذا العام".

ووعد الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة، بالتواصل بشكل دوري مع المتابعين وقراءة الرسائل ونشر الأفكار والخواطر.

وتقبل معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين علقوا على منشور أوباما، عرضه بسرور. لكن كان هناك أيضا من يشتبه في لعبة غير نزيهة، في عملية نشر أرقام الهواتف الشخصية واعتبرها محاولة لإجراء استطلاع للرأي العام بهذه الطريقة قبل الانتخابات.

بعد ساعات قليلة، توقف هاتف أوباما عن استقبال رسائل SMS. واعتبر بعض المعلقين أن الرئيس السابق، جمع بالفعل كل المعلومات الضرورية. على الرغم من أنه من المحتمل جدا أن شركة الهاتف، لم تتمكن من التعامل مع هذا الكم الكبير من الاتصالات، في غضون ساعات قليلة أكثر من 20 ألف تعليق.

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