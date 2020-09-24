"بسبب التجاوزات".. اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - هدد وزير الشئون الأوروبية اليونانى، ميليتاديس فارفيتسيوتس، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن حدودهم من التدخلات والإستفزازات التركية . وقال الوزير اليوناني إن أعضاء الاتحاد الأوروبي متماسكون وداعمون لموقف قبرص واليونان للحفاظ على حدوهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وأضاف وزير الشئون الأوروبية اليونانى: "قررنا خوض مفاوضات مع تركيا وإن فشلت سنلجأ لمحكمة العدل الدولية" . وأوضح وزير الشئون الأوروبية اليوناني أن الحوار مع تركيا يجب أن يناقش فقط تحديد مناطق النفوذ البحرية، مستطردا: "لدينا جيش للدفاع عن جزرنا والتصدى للاستفزازات التركية، وسندافع عن حدودنا ولا نقبل بأى تهديدات".

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