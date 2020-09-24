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الإمارات.. انخفاض معدل الإصابة بكورونا بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة

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الإمارات.. انخفاض معدل الإصابة بكورونا بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة

الإمارات.. انخفاض معدل الإصابة بكورونا بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات.. انخفاض معدل الإصابة بكورونا بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مطر النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، ومدير إدارة الجاهزية والاستجابة بدائرة الصحة في أبوظبي، عن انخفاض معدلات الإصابة بكوفيد 19، لدى كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة في أبوظبي والتي وصلت إلى 87.5%، نتيجة الفحوص الطبية والتثقيف الصحي التي يوفرها برنامج «الرعاية الصحية لكبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة»، الذي تنفذه دائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة.

 

وأكد أنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات لهذه الفئة إلا أنه مازال حتى الآن تتم زيارة كبار المواطنين وأصحاب الامراض المزمنة من المقيمين أيضاً، في المنازل بشكل مستمر، وإجراء الفحوص لهم بهدف الاكتشاف المبكر للإصابات منعاً للدخول في مضاعفات الفيروس، عبر تسيير العيادات المتنقلة بالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

 

وأشار إلى أن مركز أبوظبي للصحة العامة، يعمل من خلال البرنامج على الاتصال بالفئات الأكثر عرضة لمخاطر مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد 19 لإبلاغهم عن فوائد البرنامج وكيفية استخدام منصة الرعاية الصحية عن بعد، فضلاً عن متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية فورية ويتم تحويلها حسب الاحتياج الطبي، والتأكد من حصولهم على التوعية اللازمة بالإجراءات الاحترازية لكوفيد-19 وتحديد احتياجاتهم لخدمات الرعاية الصحية بما فيها الصحة النفسية وتقديمها لهم بالطريقة الأنسب لاحتياجاتهم، وذلك بالتعاون مع عدد من مقدمي الخدمات الصحية في الإمارة.

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