تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%

دوت الخليج:- تراجع حجم الدخل السياحي بنسبة 63.7% في أول 7 شهور من عام 2020، لتسجل 819 مليون دينار" ، بحسب بيان للبنك المركزي .
وأضاف أن إنفاق الأردنيين على السفر تراجع بنسبة 67% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ليسجل بذلك 205 ملايين دينار.
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