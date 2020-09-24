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موعد استئناف العمرة بالمملكة وأبرز الإجراءات الوقائية المتبعة فيها

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موعد استئناف العمرة بالمملكة وأبرز الإجراءات الوقائية المتبعة فيها

موعد استئناف العمرة بالمملكة وأبرز الإجراءات الوقائية المتبعة فيها

بين مصدر مسئول في وزارة الداخلية موعد استئناف العمرة عقب صدور الأوامر الملكية بالموافقة على استئناف مناسك العمرة والزيارة بشكل تدريجي في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد المستجد.

الإجراءات الوقائية خلال مناسك  العمرة
أداء مناسك العمرة

تلبية لمطالب الملايين من المسلمين سواء داخل المملكة أو خارجها أصدرت الأوامر الملكية باستئناف العمرة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حيث أشارت المصادر أن العمرة سوف تتم طبقًا لترتيبات ومراحل محددة، حيث أن السماح لأداء مناسك العمرة والدخول إلى المسجد الحرام والنبوي تدريجيا طبقًا لعدة مراحل:

  1. المرحلة الأولي تتضمن السماح للمواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية بأداء مناسك العمرة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل بنسبة محددة لا تتجاوز 30% “6 آلاف معتمر خلال اليوم من طاقة استيعاب الإجراءات الاحترازية الوقائية في المسجد الحرام.
  2. المرحلة الثانية تشمل السماح للمواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية الصلاة وزيارة المسجد الحرام والنبوي وأداء مناسك العمرة اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر المقبل بنسبة لا تتجاوز 75% بمعني 15 ألف معتمر في اليوم و40 ألف مصلي خلال اليوم من طاقة استيعاب الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجدين.
  3. المرحلة الثالثة فتح باب استقبال المعتمرين من داخل المملكة وخارجها للصلاة وزيارة المسجدين الحرام والنبوي اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر المقبل حتى الكشف الرسمي عن القضاء على فيروس كورونا؛ وذلك بنسبة 100% من طاقة الاستيعاب في المسجدين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية بهما.
اهتمام السعودية بالمسافرين بغرض العمرة

تهتم الدولة كثيراً بالمسافرين، حيث يكون استقبال المعتمرين من خارج الأراضي السعودية تدريجيًا، ومن قائمة الدول التي تكشف عنها وزارة الصحة عقب موافقتها على عدم وجود مخاطر صحية ذات علاقة بفيروس كورونا.

 الإجراءات الوقائية خلال مناسك العمرة

أوضحت وزارة الداخلية أن هناك عدد من الإجراءات الوقائية التي يجب مراعاتها خلال استئناف مناسك العمرة؛ من ضمنها:

  • من خلال تطبيق اعتمرنا الذي سوف تطلقه وزارة الحج لينظم دخول المعتمرين والمصلين والزوار إلى المسجد الحرام تنفيذًا للمعايير والشروط الصحية الموافق عليها من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية.
  • شددت الوزارة على ضرورة التزام المعتمرين والمصلين ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وتطبيق كافة التعليمات والاشتراطات الصحية مثل ارتداء الماسك الطبي ” الكمامة”، والمحافظة على التباعد الاجتماعي الأمن، وعدم التلامس.

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