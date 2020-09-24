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أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 221 خرقاً للهدنة في الحديدة

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أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 221 خرقاً للهدنة في الحديدة

أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 221 خرقاً للهدنة في الحديدة

دوت الخليج -
قوى العدوان ارتكبت 221 خرقاً للهدنة في الحديدة
صعّدت قوى العدوان خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث بلغت 221 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات ١١ غارة لطيران تجسسي مقاتل على التحيتا والجبلية.

وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت تحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو١٦ والمنظر ومدينة الحديدة وعشر طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والدريهمي والفازة.

وأشار المصدر إلى استحداث قوى العدوان تحصينات قتالية في الجبلية وتنفيذ ٤٨ خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ٨١٥ صاروخاً وقذيفة و ١٥٤ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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