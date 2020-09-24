فيديو .. متظاهرون فى تايلاند ينظمون احتجاجات ضد الملكية

وانتقد المحتجون تأجيل البرلمان قرار التصويت على إصلاحات دستورية وقالت وسائل الإعلام إن المظاهرات هي الأكبر منذ سنة 2014 فى تحد صريح للملكية، وذلك لعرضها مطالب منها الدعوة إلى إصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد ماها فاجيرالونكورن.
وكان قادة الاحتجاج أعلنوا الأسبوع الماضى أن جهودهم تكللت بالنجاح إثر تسليمهم خطابا يتضمن مطالبهم للشرطة.
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