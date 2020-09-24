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عقيلة صالح: إعلان القاهرة الأقرب لحل الأزمة الليبية

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عقيلة صالح: إعلان القاهرة الأقرب لحل الأزمة الليبية

عقيلة صالح: إعلان القاهرة الأقرب لحل الأزمة الليبية

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن لقاءه بقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في القاهرة كان لدعم الحل السياسي في ليبيا وتوحيد المؤسسات. 

وقال عقيلة صالح في تصريحات إلى العربية : "نحن وحفتر في مسار واحد لحل الأزمة الليبية، واتفقنا في القاهرة على دعم القوات المسلحة الليبية". 

وأكد عقيلة صالح أن إعلان القاهرة الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية، مشيرا إلى أن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي. 

وأضاف: " لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد، كما أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد". 

وذكر أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون. 

يأتي ذلك عقب الزيارة التي قام بها عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر إلى القاهرة، حيث التقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

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