ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

الرئيسية الارشيف أخبار عالمية

مقاطعة كندية تخصص مليار دولار لتحسين جهود اختبار "كوفيد-19"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مقاطعة كندية تخصص مليار دولار لتحسين جهود اختبار "كوفيد-19"

مقاطعة كندية تخصص مليار دولار لتحسين جهود اختبار "كوفيد-19"

 أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الخميس، عن عزمها إنفاق مليار دولار في الأشهر المقبلة لتحسين جهود الاختبارات الطبية المتعلقة بمرض "كوفيد-19"، مما يفتح الباب أمام الاختبارات المحتملة في مكاتب الأطباء وأثناء زيارات الرعاية المنزلية.

وقال رئيس الوزراء في المقاطعة، دوج فورد، إن الإعلان سيزيد من قدرة الاختبار في جميع أنحاء المقاطعة، لكنه أكد أن وزارة الصحة الكندية يجب أن توافق على مجموعات اختبارات فيروس السريعة أولًا.

وأضاف فودر، في مؤتمر صحفي: "نحن نستثمر أكثر من مليار دولار في الاختبارات الموسعة وتتبع جهات الاتصال. هذا مليار دولار لدعم الاختبار وهذا الاستثمار سيحدث فرقا كبيرا. ولكن، حتى نحصل على موافقة وزارة الصحة الكندية لإجراء اختبارات سريعة جديدة يخبرنا خبراء الصحة، فإننا بحاجة إلى أن نكون أكثر استراتيجية في الاختبار".

بدورها، قالت وزيرة الصحة بالمقاطعة، كريستين إليوت، إن التمويل الجديد سيسمح في نهاية المطاف للنظام الصحي بإجراء اختبارات كوفيد-19 في مكاتب الأطباء وأثناء زيارات الرعاية المنزلية "في ظروف معينة".

وتسجل المقاطعة الرئيسية في كندا زيادة كبيرة في حالات كورونا، وهو ما دفع المسؤولين لاتخاذ خطوات لدعم عمليات الإختبار وتتبع حالات الإصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقاطعة كندية تخصص مليار دولار لتحسين جهود اختبار "كوفيد-19" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
إخترنا لك

إصابة 18 نائبا.. كورونا يفتك بالبرلمان التونسي

أخبار ذات صلة

0 تعليق