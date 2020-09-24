مستشار عسكرى سابق لترامب يعلن تأييد بايدن

انضم الجنرال المتقاعد بول سيلفا إلى مجموعة كبيرة من قادة وزارة الدفاع البنتاجون السابقين، فى إعلانهم تأييد المرشح الديمقراطى جو بايدن فى انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثانى الرئاسية، بعدما كان يوما أحد أكبر مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العسكريين، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".





ويظهر اسم سيلفا، الذى كان نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة حتى يوليو 2019، على قائمة تضم 489 من خبراء الأمن القومى، بينهم قادة عسكريون ومسؤولون بالبيت الأبيض وسفراء سابقون، وقعوا على خطاب يصدر يوم الخميس يعلنون فيه أن ترامب ليس ندا للمسؤوليات الجسيمة لمنصبه. يقول الخطاب، وعنوانه "قادة الأمن القومى من أجل بايدن" إن بفضل سلوك ترامب المتعالى وإخفاقاته، لم يعد حلفاؤنا يثقون فينا أو يحترموننا ولم يعد أعداؤنا يخشوننا.

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