ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

الرئيسية الارشيف أخبار عالمية

أمر قضائى بمثول نجل ترامب أمام محكمة أمريكية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمر قضائى بمثول نجل ترامب أمام محكمة أمريكية

أمر قضائى بمثول نجل ترامب أمام محكمة أمريكية

أمر قاض فى نيويورك، أمس الأربعاء، إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركى بالمثول أمام المحكمة فى 7 أكتوبر فى إطار التحقيق فى شبهات عن أن منظمة ترامب ضخمت بشكل غير قانونى قيمة أصول عقارية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية، ليتيشا جيمس التى فتحت التحقيق، منذ مايو لاستجواب إريك ترامب "36 عاما" والذى بات الرجل الأول فى مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.

ورغم أن إريك ترامب أعلن استعداده "للتعاون" مع التحقيق، إلا أن محاميه طلبوا مؤخرا إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر، بحجة أنه منشغل جدا فى الحملة الانتخابية لوالده الساعى للفوز بولاية ثانية.

واعترضت المدعية العامة على الطلب فى محكمة فى الولاية، وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة ومن بينها مبنى فى وول ستريت وفندق ترامب إنترناشونال فى شيكاغو.

وبعد جلسة المحكمة، الأربعاء، وافق القاضى آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة معتبرا حجج ترامب الابن "غير مقنعة"، مشيرا إلى أن "هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمنى للانتخابات الوطنية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمر قضائى بمثول نجل ترامب أمام محكمة أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إخترنا لك

الحرس الثوري يخصص قطع أراض لعائلات قتلى مليشياته الأفغانية

أخبار ذات صلة

0 تعليق