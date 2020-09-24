ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

الرئيسية الارشيف أخبار عالمية

وزيرة الصحة البلجيكية تعلن عن توفر لقاح ضد كورونا في الربيع القادم 

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة الصحة البلجيكية تعلن عن توفر لقاح ضد كورونا في الربيع القادم 

وزيرة الصحة البلجيكية تعلن عن توفر لقاح ضد كورونا في الربيع القادم 

أعلنت وزيرة الصحة في بلجيكا ماغي دوبلوك، أن أول اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19" ستتوفر في بلادها اعتبارا من مارس القادم.
وجاء الإعلان خلال مقابلة أجرتها دوبلوك مع إذاعة محلية ناطقة بالفرنسية اليوم أكدت خلالها أن تسليم اللقاحات من قبل شركة "سانوفي" سيتم على دفعات شهرية.

وردا على سؤال حول أوائل المستفيدين من اللقاحات، أوضحت دوبلوك أنه "سيتم إعطاء اللقاحات أولا للعاملين في المجال الصحي، ومن ثم للأشخاص الأكثر ضعفا ككبار السن مثلا".

يذكر أن مجلس الأمن البلجيكي كان رفع أمس قيود السفر للخارج بصرف النظر عن الوضع الوبائي للوجهة المقصودة، كما اختصر مدة الحجر الصحي لسبعة أيام بدل أربعة عشر، وخفف قواعد ارتداء الكمامات في المدن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة البلجيكية تعلن عن توفر لقاح ضد كورونا في الربيع القادم  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
إخترنا لك

نيابة «الثراء الحرام» السودانية تفرج عن زوجة البشير

أخبار ذات صلة

0 تعليق