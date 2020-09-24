اف بي اي يحقق في "المشكلات المحتملة" لـ بطاقات الاقتراع بالبريد في بنسلفانيا

أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس، عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث في القضايا المحتملة المتعلقة بالاقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، مضيفة أن التحقيق لم يكشف حتى الآن سوى عن عدد صغير من أوراق الاقتراع المهملة.

وكانت قضية التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر نقطة خلاف بين الديمقراطيين الأمريكيين والرئيس ترامب. ويعارض الزعيم الأمريكي الطريقة لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى تزوير انتخابي، لكن الديمقراطيين يصفونها بأنها طريقة آمنة للتصويت أثناء جائحة فيروس كورونا.

وفي يوم الاثنين، 21 سبتمبر 2020، بناءً على طلب المدعي العام لمقاطعة لوزيرن، ستيفاني سالافانتيس، بدأ مكتب المدعي العام للولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مكتب المقيم في سكرانتون ، تحقيقًا في تقارير حول مشكلات محتملة مع مجموعة صغيرة، وعدد بطاقات الاقتراع عبر البريد في مجلس انتخابات مقاطعة لوزيرن، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أنه "في هذه المرحلة يمكننا أن نؤكد أنه تم إلغاء عدد صغير من بطاقات الاقتراع العسكرية."