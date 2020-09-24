ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

الرئيسية الارشيف أخبار عالمية

البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة

البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل، وذلك إثر الانتقادات على رفضه الالتزام بنتائج الانتخابات.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني في إفادة صحفية: "الرئيس سيقبل نتائج انتخابات حرة ونزيهة"، الأمر الذي دفع زملاءها الجمهوريين في الكونجرس للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، التعهد بأن ينقل السلطة بشكل سلمي في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي رده على سؤال صحفي، حول ما إذا كان سيلتزم بالنقل السلمي للسلطة قال ترامب: "سيتعين علينا أن ننتظر ماذا يحدث.. أنتم تعلمون أنني كنت أشكو بشدة من الاقتراع عبر البريد.. هذا التصويت كارثي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إخترنا لك

حكومة تركيا تطارد الأكراد "حتى في المسارح"

0 تعليق