دوت الخليج :- أعلن وزير الصحة سعد جابر، الأربعاء، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 354 إصابة محلية، إضافة إلى تسجيل وفاتين ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 35.
وتوزعت الحالات المحليّة على 268 في العاصمة عمّان، و4 في الكرك، و43 في البلقاء، و6 في إربد، و26 في الزرقاء، وحالة واحدة في معان، وحالة واحدة في عجلون، وحالة واحدة في مأدبا، و4 في المفرق.
وذكر جابر أن الإغلاقات في البؤر الساخنة بالمحافظات ساهمت في انخفاض عدد حالات الإصابة.
وسُجلت 98 حالة شفاء جديدة الأربعاء.
وأُجري 16931 فحصاً جديدا، ليبلغ إجمالي عدد الفحوص 1112679.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاتان و 363 إصابة جديدة بكورونا في الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق