أكثر من 16 ألف إصابة.. فرنسا تسجل معدلا قياسيا لإصابات كورونا في يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، تسجيل أعلى معدل إصابات يومي، وصفته المؤسسات الدولية بالقياسي.
وسجلت فرنسا أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت فرنسا سجلت الأسبوع الماضي أعلى حصيلة إصابات بالمرض منذ بدء الجائحة، وذلك بعد رصد 13,498 حالة إصابة بالمرض.
وأشارت الصحة الفرنسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد بلغ حتى الآن 468,069 حالة.
وأكدت الصحة الفرنسية وفاة 78 شخصًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، لترتفع حصيلة ضحايا المرض في فرنسا إلى 31,416 حالة وفاة.
أعلنت السلطات الفرنسية، تشديد القيود على الحياة العامة في مدينة ليون، لاحتواء الانتشار المتزايد لوباء كورونا.
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، يأتي القرار الجديد في ظل الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات بفيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين المحتاجين للعلاج المركّز في المستشفيات، حسب السلطات المحلية في ليون، مما يثير مخاوف من تطور الوضع إلى حالة عجز عن استيعاب المرضى وانهيار النظام الصحي.
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