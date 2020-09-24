نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من العراق.. الجيش اللبناني يتسلم مليونا و800 ألف ليتر من المازوت في المقال التالي
وأكد البيان، أنه الجيش تسلم مليون و800 ألف ليتر من مادة المازوت كانت مخصصة لمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار البيان، إلى أنه "تبين أن المادة غير ملائمة للاستعمال في معامل الكهرباء، وعليه فقد تسلمها الجيش بعد أن تم وضعها بتصرفه على أن توزع على الوحدات لاستخدامها وفق احتياجاتها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من العراق.. الجيش اللبناني يتسلم مليونا و800 ألف ليتر من المازوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق