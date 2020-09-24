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مقاتلات روسية تقصف مواقع لداعش في البادية السورية

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مقاتلات روسية تقصف مواقع لداعش في البادية السورية

مقاتلات روسية تقصف مواقع لداعش في البادية السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بأن مقاتلات روسية قصفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية، تزامنا مع تجدد المعارك بين التنظيم من جهة والجيش السوري من جهة أخرى.

ورصد المرصد تناوب عدة طائرات روسية على قصف مواقع تنظيم داعش في البادية السورية عند مثلث حماة – حلب – الرقة، تزامنا مع تجدد المعارك بين التنظيم المتطرف من جهة، والجيش السوري من جهة أُخرى.

وفي وقت سابق الأربعاء، رصد المصدر  هجوماً متواصلاً لعناصر تنظيم داعش على مواقع الجيش السوري في بادية الرصافة بريف الرقة، بالقرب من مثلث حلب – حماة – الرقة، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط مشاركة مكثفة من قبل الطائرات الروسية بصد الهجوم عبر غارات متواصلة منذ الصباح.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية خلال القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة خلال الـ 24 ساعة الفائتة، حيث ارتفع عدد قتلى التنظيم الإرهابي إلى 15.

ووفقا للمصدر، فقد بلغت حصيلة الخسائر البشرية منذ 24 مارس 2019، مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم المتطرف، فيما وثق المرصد كذلك مقتل 364 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف.

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