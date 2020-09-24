مقتل شخصين إثر سقوط مروحية عسكرية فى أفغانستان

وقال بسم الله عطاش، عضو مجلس مقاطعة بغلان شمالى أفغانستان، إن المروحية اصطدمت بأحد أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى سقوطها وتحطمها قرب مدينة بول خمرى عاصمة المقاطعة، بحسب صفحة "إيرلاين نيوز" على "تويتر".

وأرجع مسؤولون أمنيون سبب الحادث إلى مشكلات فنية أصابت الطائرة أثناء تحليقها، لافتين إلى مقتل قائد الطائرة ومساعده.

وبحسب "رويترز"، لم يؤكد مسؤولو وزارة الدفاع فى كابول سقوط قتلى فى صفوف المدنيين، لكنهم قالوا إن أكثر من 40 من مقاتلى طالبان قتلوا فى الضربتين الجويتين.

وأصدرت حركة طالبان بيانا اتهمت فيه قوات الأمن الأفغانية بقتل 40 مدنيا على الأقل فى الضربتين الجويتين.

ولم تعلق الحركة المتشددة على الخسائر فى صفوف مقاتليها.