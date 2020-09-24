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عقوبات أمريكية جديدة على كيانات وأشخاص فى إيران

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عقوبات أمريكية جديدة على كيانات وأشخاص فى إيران

عقوبات أمريكية جديدة على كيانات وأشخاص فى إيران

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على عدة مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت قاضيا قالت إنه ضالع فى قضية مصارع إيرانى أُعدم بحكم محكمة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضى سيد محمود سادتى والقاضى محمد سلطانى والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية وسجون عادل أباد وأرومية ووكيل أباد.

وفى وقت سابق، قال الممثل الأمريكى الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، فى جلسة بلجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين، منهم قاض حكم بالإعدام على المصارع الإيرانى، نويد أفكارى.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أفكارى أُعدم هذا الشهر بعد إدانته بقتل حارس أمن طعنا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة فى 2018، فى قضية أثارت غضبا دوليا. ورفضت المحكمة العليا الإيرانية إعادة النظر فى القضية أواخر أغسطس.

وأضاف أبرامز أن واشنطن تعتقد أن طهران ستأتى إلى مائدة التفاوض إثر انتهاء انتخابات 3 نوفمبر.

واستثنت واشنطن العراق من العقوبات على إيران لمدة 60 يوما لتسديد مستحقات كهرباء، وقالت الخارجية الأمريكية إن العراق قادر على تقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية خلال 60 يوما.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلنت الاثنين الماضى، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور فى برنامج الأسلحة النووية الإيرانى، لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

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