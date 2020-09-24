ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

الرئيسية الارشيف أخبار عالمية

نيويورك تلغي تقليدا سنويا لأول مرة منذ 114 عاما 

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نيويورك تلغي تقليدا سنويا لأول مرة منذ 114 عاما 

نيويورك تلغي تقليدا سنويا لأول مرة منذ 114 عاما 

قررت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية إلغاء تجمع يحشد مئات الآلاف بميدان "تايمز" عشية رأس السنة الميلادية، وهو تقليد سنوي لم يتوقف منذ 114 عاما.

ويعتبر احتفال ليلة رأس السنة الجديدة في ميدان "تايمز" من بين أكبر الاحتفالات في العالم، وعادة ما يجذب حوالي مليون شخص إلى شوارع وسط مانهاتن، مع تحقيقه لأكثر من مليار مشاهدة على شاشة التلفزيون.

وفي العام الجاري وبالنظر لتفشي فيروس ، سيتم تطويق الميدان من قبل شرطة نيويورك، إذ يخطط المنظمون بدلا من ذلك إقامة حدث افتراضي، وتدشين تطبيق ذكي يمنح المحتفلين فرصة مشاهدة العد التنازلي لبدء العام الجديد عن بعد من منازلهم.

وقال تحالف ميدان "تايمز" الذي يدير الحدث السنوي إنه لن يُسمح إلا لمجموعة محدودة جدا من الأشخاص بالدخول إلى الميدان لأغراض البث ونقل الحدث على الهواء مباشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيويورك تلغي تقليدا سنويا لأول مرة منذ 114 عاما  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
إخترنا لك

اكبر حصيلة يومية : 2054 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

أخبار ذات صلة

0 تعليق