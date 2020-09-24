إسرائيل: مهددون بذات تهديدات تواجهها الإمارات| ونبحث حلا مشتركا

قال رئيس الأمن السيبراني الإسرائيلي، ايجال اونا، اليوم الخميس، إن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تشتركان في التهديدات لشبكاتهما الوطنية على الإنترنت، في مناقشة علنية نادرة للتعاون المحتمل مع نظيره بعد تطبيع العلاقات.

وأدى اتفاق ابراهيم بين الامارات واسرائيل إلى تطبيع العلاقات الرسمية بين إسرائيل والإمارات خلال الشهر الماضي - مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف المشتركة بشأن إيران - إلى إطلاق موجة من الصفقات الثنائية، بما في ذلك بشأن التقنيات الإلكترونية، التي بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية منها 6.5 مليار دولار في عام 2019.

وقال إيغال أونا "نحن مهددون بنفس التهديدات ... بسبب طبيعة المنطقة ، وبسبب طبيعة علاقاتنا الجديدة "الخارجية" وبسبب هويتنا - أقوياء اقتصاديًا وتقنيًا، وأبلغت مديرية الفضاء الإلكتروني نظيرها الإماراتي محمد الكويتي في مؤتمر عبر الإنترنت".

وأضاف "نرى بالفعل الأمور في تقدم سريع وأنا متفائل جدًا بأن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة والكثير لمشاركته"