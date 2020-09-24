حساب قيمة معاش التقاعد شهر سبتمبر وآلية تحديث البيانات

ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة صرف معاش التقاعد لهذا الشهر سبتمبر، فمن المعروف أنه يتم صرف معاشات التقاعد للأشخاص المستفيدين في الحسابات البنكية في الموعد المحدد لها، فقد تراودت بعض الشائعات حول تغيير موعد الصرف بسبب اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، فمن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا كيفية حساب قيمة المعاش التقاعدي وآلية تحديث البيانات بالخطوات.

صرف معاشات التقاعد شهر سبتمبر:

يتم صرف معاشات التقاعد خلال ساعات قليلة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، بمجرد أن يتم صرف معاشات التقاعد وإيداع المعاش في الحسابات البنكية يتم إعلام الشخص المستفيد والمستحق والمتقاعد، حيث يتم إعلام الشخص من خلال رسالة إلكترونية يتم إرسالها عبر الهاتف المحمول تضم قيمة مبلغ المعاش ولحظة الإيداع، ومن الجدير بالذكر أن الصرف يتم من خلال الدخول على الصفحة الرسمية للمؤسسة العامة للتقاعد.

حساب قيمة المعاش التقاعدي:

يتم حساب قيمة المعاش التقاعدي من خلال الدخول على الصفحة الرسمية للمؤسسة واختيار خدمة حاسبة المعاش التقاعدي، ويتم حساب القيمة من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول على الصفحة الرسمية المؤسسة العامة للتقاعد

اختيار الخدمات الإلكترونية

اختيار خدمة حساب المعاش التقاعدي

كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول

الضغط على عرض القيمة.

آلية تحديث بيانات المعاش التقاعدي:

دعت المؤسسة العامة بعد إيداع الدفعة الأخيرة لمعاش التقاعد شهر أغسطس إلى تحديث البيانات للمعاش التقاعدي، حيث يتم تحديث البيانات ليتمكن الشخص المتقاعد من صرف وإيداع المعاش التقاعدي في الحسابات البنكية، حيث نعرض من خلال هذا المقال خطوات تحديث البيانات للمعاش التقاعدي:

الدخول على الرابط الرسمي المؤسسة العامة للتقاعد اختيار خدمة تحديث البيانات إدخال كافة البيانات الحديثة مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الضغط على تحديث البيانات

تفاصيل إيداع المعاش التقاعدي:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد منذ لحظات عن بدء إيداع معاشات التقاعد في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، وأشارت إلى ضرورة التأكد من عملية الإيداع من خلال فحص الحساب البنكي للشخص المتقاعد، أو الاتصال على مركز الاتصال على هذه الأرقام وهي: 800124889 – 920014000، وقد أشارت أن في حالة رغبة الشخص المتقاعد في الاستفسار على البريد الإلكتروني وخدمة المحادثة الفورية.