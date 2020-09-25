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بقيمة 720 مليون دولار.. واشنطن تعلن عن مساعدات للسوريين

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بقيمة 720 مليون دولار.. واشنطن تعلن عن مساعدات للسوريين

بقيمة 720 مليون دولار.. واشنطن تعلن عن مساعدات للسوريين

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيمة 720 مليون دولار.. واشنطن تعلن عن مساعدات للسوريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستقدم أكثر من 720 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية للتعامل مع الأزمة في سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون خلال فعالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، إن الأموال ستذهب "للسوريين في بلادهم ولمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف أن المبلغ سيرفع إجمالي الدعم الأمريكي منذ بداية الأزمة السورية إلى ما يربو على 12 مليار دولار.

يذكر أن الولايات المتحدة شددت العقوبات ضد السلطات السورية في يوليو الماضي وقالت دمشق إن العقوبات فاقمت معاناة المدنيين في سوريا، حيث هبط سعر الليرة السورية، وارتفعت الأسعار، ويواجه السوريون صعوبات في شراء الغذاء والإمدادات الأساسية.

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