نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الخميس، تسجيل 16 ألفا و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الفيروس. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 497237 حالة، فيما أظهرت البيانات تسجيل 52 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 31511. ودفعت الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات سلطات البلاد إلى إعادة فرض قيود في المدن الكبرى من أجل احتواء الفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.