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أخبار اليمن : 10 دول أوروبية تعلن رسمياً بدء الموجة الثانية من كورونا

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أخبار اليمن : 10 دول أوروبية تعلن رسمياً بدء الموجة الثانية من كورونا

أخبار اليمن : 10 دول أوروبية تعلن رسمياً بدء الموجة الثانية من كورونا

دوت الخليج -
10 دول أوروبية تعلن رسمياً بدء الموجة الثانية من
أعلنت 10 دول أوروبية رسميا بدء الموجة الثانية من تفشي .

ويتعلق الأمر ببلجيكا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وكان الاتحاد الأوروبي دق ناقوس الخطر، يوم الخميس، بشأن الفيروس قائلا إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء.

وحذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من أنه "في بعض الدول الأعضاء، أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس".
(وكالات)

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