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كورونا في مصر.. إصابات أكثر ووفيات أقل

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كورونا في مصر.. إصابات أكثر ووفيات أقل

كورونا في مصر.. إصابات أكثر ووفيات أقل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس و13 حالة وفاة، وذلك مقارنة مع 121 إصابة و16 وفاة، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و 5835 حالة وفاة.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، سمحت الحكومة مؤخرا بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من اليوم الاثنين 21 سبتمبر، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

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