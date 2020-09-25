هاآرتس: نتنياهو واقع في ورطة كبيرة

بعد صيف مثير للقلق خرج خلاله تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عن السيطرة، أصبحت إسرائيل الآن في خضم إغلاق ثان على مستوى البلاد في محاولة يائسة لوقف انهيار نظام الرعاية الصحية، ليقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ورطة لا يحسد عليها وفقا لما نشرته صحيفة هآرتس.

وأفادت الصحيفة بأن الإغلاق الأخير قوبل بمقاومة شرسة من العديد من الإسرائيليين، الذين يشعرون بالقلق بشأن تأثيره الاقتصادي وفقدوا الثقة في حكومتهم.

اقرأ أيضا

ويزعم بعض النقاد أن السبب الحقيقي للإغلاق هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد إغلاق موجة الاحتجاجات ضده التي تزايدت باطراد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.