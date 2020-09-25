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السلطات الإيطالية تحذر من انتشار كورونا: الوضع أصبح خطيرا

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السلطات الإيطالية تحذر من انتشار كورونا: الوضع أصبح خطيرا

السلطات الإيطالية تحذر من انتشار كورونا: الوضع أصبح خطيرا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلطات الإيطالية تحذر من انتشار : الوضع أصبح خطيرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، من خطورة الفترة المقبلة بسبب (كوفيد 19).

وقال "سبيرانتسا"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن وضع كورونا لدينا أصبح خطيرا.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، أصبح يمثل التهديد الأول للبشرية، والأمن العالمي بعد مقتل نحو مليون شخص بالفيروس خلال الشهور الماضية.

وقال "جوتيريش"، في تصريحات بمؤتمر صحفي، إن اللقاح الذي يعول عليه الكثيرون لن يوقف الجائحة، لافتا إلى أن الفيروس خرج عن السيطرة، مشددا على أن "اللقاح يجب النظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية"، مشددا على أهمية أن يكون اللقاح بسعر معقول ومتاح للجميع.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية التعاون بين دول العالم، لتوفير علاج ينقذ الحياة، وتوسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة، مؤكدا أن هذه الأزمة ليست مثل باقي الأزمات.

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