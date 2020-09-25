الرجاء والوداد.. تعادل قبل "المواجهتين المصريتين"

انتهى ديربي الدار البيضاء، الخميس، بتعادل فريقي الرجاء والوداد الرياضي سلبيا، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة حافظ الرجاء على موقعه في صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوداد، بينما يحل نهضة بركان ثالثا برصيد 47 نقطة، وذلك قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

وشهد اللقاء "مفاجآت عدة" أبرزها إبقاء المدير الفني للرجاء، جمال السلامي، على نجميه حميد أحداد وعبد الإله الحافيظي على مقاعد الاحتياطي.

وبدا الرجاء أكثر خطورة بعد نزول اللاعبين في الشوط الثاني، ولكن من دون قدرة الفريقين على هز الشباك.

يشار إلى أن الرجاء والوداد يدخلان بعد أسابيع معركتين أفريقيتين مع الزمالك والأهلي المصريين، على الترتيب، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.