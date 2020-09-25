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المكسيك تسجل 5408 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المكسيك تسجل 5408 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجل 5408 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5408 حالات إصابة جديدة بفيورس ، و490 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وقالت الوزارة إنجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء في البلاد بلغ 715 ألفا و457 شخصا، بينما تجاوزت حصيلة الضحايا عتبة الـ75 ألفا، ووصلت إلى 75439.

وحسب جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فقد سجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى سابع أكبر حصيلة للإصابات.

ولاتزال أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل 31 مليون حالة عالميا.

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