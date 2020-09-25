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إثيوبيا تتهم ألفى شخص بارتكاب أعمال عنف خلال احتجاجات يونيو

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إثيوبيا تتهم ألفى شخص بارتكاب أعمال عنف خلال احتجاجات يونيو

إثيوبيا تتهم ألفى شخص بارتكاب أعمال عنف خلال احتجاجات يونيو

قال المدعى العام فى إثيوبيا جيديون تيموثيوس، إن اتهامات وجهت لنحو 2000 شخص على دورهم فى أعمال العنف التى أعقبت اغتيال المغنى الشهير هاشالو هونديسا فى يونيو الماضى، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وأضاف تيموثيوس فى مؤتمر صحفى يوم الخميس أن "بعض المشتبه بهم وبعض المتهمين تقدموا بشكوى من أنه يجرى اتهامهم بسبب نشاطهم السياسى".

وتابع: "الأمر ليس كذلك.. يوجه الاتهام إليهم بسبب سلوكهم الذى أدى إلى إزهاق أرواح مئات المواطنين".

وقتل ما لا يقل عن 166 شخصا فى أعقاب مقتل هونديسا أحد أشهر نجوم الفن والموسيقى المنتمى لعرقية الأورومو، وقتل بعضهم فى احتجاجات مناوئة للحكومة فى حين سقط البعض الآخر فى هجمات استهدفت جماعات عرقية.

وألقى القبض على أكثر من 9000 شخص فى أعقاب أعمال العنف، بمن فيهم سياسيون من منطقة أوروميا التى تعتبر أكثر مقاطعات إثيوبيا اكتظاظا بالسكان ومسقط رأس المغنى الراحل.

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