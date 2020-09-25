السعودية تدين انتهاكات ميليشيات الحوثى المستمرة بحق المدنيين بالمملكة

السعودية تدين انتهاكات ميليشيات الحوثى المستمرة بحق المدنيين بالمملكة

صور .. أول حديقة وجدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس

صور .. أول حديقة وجدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس

قبل بداية العام الدراسى.. التعليم تعقد دورة تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى

قبل بداية العام الدراسى.. التعليم تعقد دورة تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى

إنفوجراف : استعدادا للدراسة.. اعرف مميزات محفظة المترو «الكارت الذكى»

إنفوجراف : استعدادا للدراسة.. اعرف مميزات محفظة المترو «الكارت الذكى»

برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه .. ملتقى توظيفى بالجيزة اليوم وغدا

برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه .. ملتقى توظيفى بالجيزة اليوم وغدا

محافظ بورسعيد : الراحل محمود ياسين أثرى الفن والثقافة بأعماله الخالدة

محافظ بورسعيد : الراحل محمود ياسين أثرى الفن والثقافة بأعماله الخالدة

وزيرة الهجرة: مؤسسة هوم ستدعم أهل مصر بالكوادر الطبية المصرية فى الخارج

وزيرة الهجرة: مؤسسة هوم ستدعم أهل مصر بالكوادر الطبية المصرية فى الخارج

القومى للحوكمة يعقد اللقاء الخامس للمرأة الإفريقية فى مواجهة آثار كورونا

القومى للحوكمة يعقد اللقاء الخامس للمرأة الإفريقية فى مواجهة آثار كورونا

صور .. كامل الوزير يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون المشترك فى مجالات النقل

صور .. كامل الوزير يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون المشترك فى مجالات النقل

إصابة زوجة وزير العمل الأمريكى بفيروس كورونا

إصابة زوجة وزير العمل الأمريكى بفيروس كورونا

الرئيسية الارشيف أخبار عالمية

السرعة والمتطوعون.. اللقاح الـ11 يستفيد من "موجة كورونا"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السرعة والمتطوعون.. اللقاح الـ11 يستفيد من "موجة كورونا"

السرعة والمتطوعون.. اللقاح الـ11 يستفيد من "موجة كورونا"

في وقت ترتفع أرقام إصابات في دول غربية عدة، فيما قد يمثل موجة ثانية للفيروس الفتاك، أعلنت شركة "نوفافاكس" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، الخميس، أنها بدأت، في بريطانيا، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19.

وهذا اللقاح التجريبي هو الحادي عشر في العالم، الذي يبلغ هذه المرحلة النهائية.

وقالت الشركة إن 10 آلاف متطوع، تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاماً، سيشاركون في هذه التجارب.

ونقل البيان عن مدير الأبحاث والتطوير في الشركة، غريغوري غلين، قوله إنه "بسبب المستوى الحالي المرتفع لانتقال سارس-كوف-2، ونظراً إلى أن هذا المستوى سيستمر على الأرجح في أن يكون مرتفعاً في المملكة المتحدة، فإنّنا متفائلون بأن هذه المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المحورية ستستفيد من عملية تطوع سريعة، وسيتوفر تقييماً قريب المدى لفعالية" اللقاح.

وهذا هو اللقاح الحادي عشر في العالم الذي يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التي يشارك فيها عشرات آلاف المتطوعين يقسمون في العادة إلى قسمين متساويين: نصف يتلقى لقاحاً وهمياً، والنصف الآخر يتلقى اللقاح التجريبي.

 وأكثر المشروعات الغربية تقدماً على طريق إنتاج لقاح مضاد للفيروس الفتاك هو اللقاح التجريبي الذي طورته شركة آسترازينيكا، الشريكة لجامعة أكسفورد، ولقاحان آخران طورتهما شركتا "فايزر" و"مودرنا".

وبالموازاة مع ذلك، هناك مشاريع مماثلة يجري العمل عليها في كل من الصين وروسيا.

و"نوفافاكس" واحدة من 6 شركات حصلت من الحكومة الفيدرالية الأميركية على تمويل بمئات ملايين الدولارات لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهي الخامسة التي يدخل لقاحها التجريبي المرحلة الثالثة.

وحصلت الشركة على أكثر من 1.6 مليار دولار من الأموال العامة الأميركية، لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السرعة والمتطوعون.. اللقاح الـ11 يستفيد من "موجة كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
إخترنا لك

إصابة 18 نائبا.. كورونا يفتك بالبرلمان التونسي

أخبار ذات صلة

0 تعليق