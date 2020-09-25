قرار مفاجئ من ولاية نيويورك بشأن لقاح ترامب ضد كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أن سلطات ولايته ستجري اختباراتها الخاصة على أي لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم اعتماده فدراليا بسبب مخاوف تسييس عملية التحقق من نجاعة اللقاح.

وقال كومو في تصريحات صحفية: "بصراحة، لن أثق برأي الحكومة الفدرالية"، مضيفا أن ولاية نيويورك ستشكل لجنة مراجعة تحت إشراف وزارة الصحة المحلية، وهي خطوة من المرجح أن تفاقم مشاعر عدم الارتياح بين الأمريكيين بشأن عملية المصادقة الفدرالية على لقاح محتمل.

وحذر كومو من عدم تأكيد ترامب اعتماد معايير وكالة الغذاء والدواء "أف دي آيه" الصارمة للموافقة على اللقاح.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن "هذا يبدو وكأنه خطوة سياسية"، قائلا إن الوكالة قد ترجئ لدواع غير ضرورية إطلاق لقاح تعهد هو بأنه سيكون متاحا بحلول 3 نوفمبر.

وقدر خبراء أمريكيون في مجال الصحة، بمن فيهم أنطوني فاوتشي كبير خبراء الفيروسات في الولايات المتحدة، بأنه يمكن بحلول الأشهر الأخيرة من عام 2020 إثبات أن اللقاح آمن.

لكنّ استطلاعا حديثا أجرته مؤسسة "كايزر فاميلي فاونديشين" أظهر أن أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة لن يستخدموا اللقاح، حتى لو كان متاحًا بشكل مجاني، قبل الانتخابات الرئاسية.