"الداخلية الروسية": الإنتربول لديه معلومات عن 50 ألف إرهابي

قال الكسندر بروكوبتشوك رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالداخلية الروسية، "إن بنك المعلومات في الإنتربول يحتوي على حوالي 50 ألف سجل مع بيانات لإرهابيين، من جميع أنحاء العالم".
وأضاف، بروكوبتشوك، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، " أن الإنتربول يدير كتلة معلومات ضخمة، تحتوي على معلومات عن المتورطين في جرائم إرهابية، وتقدم هذه المعلومات للدول الأعضاء، ويتم تحديث قاعدة البيانات باستمرار، ويبلغ حجمها حوالي 50 ألف سجل".
وأوضح أن الإنتربول ينفذ عدة مشاريع لمكافحة الإرهاب. قالا: "بفضل مشاركتنا فيها، تلقينا معلومات عن آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى المنظمات الإرهابية الدولية في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، يتم تنفيذ العمل الرئيسي بشكل ثنائي فيما يتعلق بإرهابيين محددين".
ونوه الخبير، بأن روسيا تحصل على فائدة كبيرة من تعاونها مع شركائها في رابطة الدول المستقلة، لافتا إلى أنه تم تسليم روسيا خمسة أعضاء في منظمات إرهابية ملاحقين دوليا.
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