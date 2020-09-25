مقاتلة روسية تعترض قاذفة استراتيجية لـ أمريكا

ووفقا لموقع قناة "روسيا اليوم"، قال بيان وزارة الدفاع فى موسكو، إن الوسائل الروسية لمراقبة الأجواء رصدت اقتراب قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بى - 52 إتش" عبر الأجواء الروسية، قادمة من جهة بولندا.
كما أشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية حلقت على طول الحدود الجوية الروسية، وعادت إلى قاعدتها بعد أن ابتعدت القاذفة الأمريكية عن الحدود.
ونفت موسكو وقوع أى انتهاك للأجواء الروسية، مؤكدة أن "سو- 27" حلقت بالتوافق التام مع القواعد الدولية.
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